Eдна от най-известните песни на Enigma – Return to Innocence (Връщане към невинността), станала хит преди точно 30 години, изправи на крака публиката в зала 1 на НДК, в понеделник вечер. Концертът, организиран от Fest Team, бе обявен като среща с оригиналните гласове на формацията, създадена през 1990 година.

Зала 1 посрещна хипнотичните ритми, пищни оркестрации и неземната атмосфера, които са се превърнали в синоним на звуковите пейзажи на Enigma и разкри загадъчните личности, които са предоставили завладяващите си вокали на вечните композиции на проекта. Години наред членовете на Enigma са загадъчни и със скрити лица. Оттам идва и името на групата. Сега оригиналните гласове на Enigma са на световно турне и феновете на много места по света ги виждат за първи път.

В продължение на 115 минути, вокалистите Андрю Доналдс, Ейнджъл Екс (Angel X) и Фокс Лима пяха и танцуваха. Специално присъствие в шоуто имаше щрайх секцията на камерния ансамбъл „Софийски солисти“.

Sadeness, Gravity of Love, The Rivers Of Belief, Beyond The Invisible, In the Shadow, Following the Sun, Mea Culpa, Out From the Deep, Age Of Loneliness, Amen, I Love You... I'll Kill You, The Eyes Of Truth, Modern Crusaders, Social Song и Why звучаха в София. Това са едни от най-известните песни и мелодии от албумите The Rivers of Belief, Mcmxc A.D и Amen.

Изпълненията на ямайския музикант и певец, известен и със собствената си солова кариера – Андрю Доналдс, бяха сред най-аплодираните. Той самият нарече Crazy Enigma едно от парчетата, които представя.

След концерта музикантите обявиха готовността си да се срещнат с почитатели, да се снимат с тях и да раздават автографи.

Enigma има три номинации за „Грами“, 70 милиона продадени плочи, над 100 златни и платинени сертификата за продажба на албуми. Проектът на германския продуцент Майкъл Крету, вдъхновен да представи абсолютно нова форма на артистично изразяване с мистични и експериментални компоненти, слага началото на нещо, което скоро ще се превърне в един от най-популярните и загадъчни музикални проекти. Синтез от музикални стилове, първият албум Mcmxc A.D (1990) поставя началото на поредица творби и албуми, сливащи класически и модерни елементи – от григориански песнопения, етнически псалми, църковни камбани и органи до рап и дъбстеп влияния.