Григор Димитров определи като "влакче на ужасите" последните няколко месеца. Той заяви това по време на награждаването след финала на турнира "Мастърс" в Париж. В него българинът отстъпи с 4:6, 3:6 на водача в световната ранглиста Новак Джокович.

"Благодаря за подкрепата на публиката, последните три месца бяха влакче на ужасите за мен. Достигането до финала значи повече за мен, отколкото предполагате", заяви Димитров, който след края на мача бе с насълзени очи.

The crowd comforting Grigor who’s still in tears 🥰. Don’t cry @GrigorDimitrov we are proud of you ❤️ #RolexParisMasters pic.twitter.com/7YhiA7YsIe

Българинът не спести похвални думи и за съперника си Джокович. "Нямам думи, с които да опиша Новак. Поздравявам го, както и целия му екип. Тази година беше невероятно пътешествие за мен и съм доволен, че завършвам положително. Благодаря на организаторите на турнира. Невероятно е, че можем да играем на този корт. Трудно ми е да намеря думи, с които да изразя благодарността си към всички", завърши Димитров.

Djokovic walked away from his interview to console an emotional Dimitrov after beating him in the final.



What a beautiful display of sportsmanship ❤️ pic.twitter.com/IpdMDwhMEp