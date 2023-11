Леви активисти, сред които и актрисата Синтия Никсън, известна с ролята си в "Сексът и градът", започнаха гладна стачка пред Белия дом, Целта - да накарат Джо Байдън да поиска постоянно прекратяване на огъня в Газа, съобщава „Гардиън“.

5-дневното гладуване съвпадна с планирания край на 4-дневното примирие при военната офанзива на Израел в палестинската крайбрежна територия, по време на която палестинската групировка "Хамас" освободи десетки заложници.

Израел също така освободи няколко групи палестински затворници, повечето от които жени и непълнолетни. По-късно примирието беше удължено с още два дни след посредничеството на Египет и Катар.

На пресконференция пред Белия дом оратор след оратор, представляващи редица пропалестински и прогресивни каузи, говориха, осъждайки президента на САЩ и неговите висши служители.

Те упрекнаха администрацията на Байдън за това, че е позволила бомбардировките и сухопътната инвазия, при които са загинали близо 15 000 души, включително повече от 6000 деца, по данни на здравното министерство на Газа.

