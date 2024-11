Любопитен момент беляза срещата между Коринтианс и Палмейрас от 32-ия кръг на бразилската Серия А. Срещата приключи с успех на домакините с 2:0.

В 29-ата минута при резултат 0:0 привържениците на Коринтианс хвърлиха на терена истинска свинска глава в опит да попречат на съперника да изпълни ъглов удар.

A real pig's head was thrown on the pitch in the Corinthians vs Palmeiras game…



Madness. pic.twitter.com/HOCN2neDFK