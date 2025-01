Селена Гомес публикува видео в Instagram, в което сподели разплакана: "Много съжалявам. Моят народ е атакуван … Децата … Те не разбират. Толкова съжалявам. Искам да направя нещо, но не мога. Не знам какво да направя. Ще опитам”. Публикацията е свързана с депортирането на мексиканци от Съединените щати, съгласно новата изпълнителна заповед на президента Доналд Тръмп. Към видеото актрисата и певица е поставила знамето на Мексико и текст „Съжалявам”.

Сам Паркър, републикански кандидат за Сената през 2018 г. от Юта, реагира на видеото на Гомес с публикация в Х, която гласи: „Селена Гомез избра нелегални в Америка, т.е. тя е 3-то поколение потомък на нелегални мексицанци, получили гражданство по време на Амнистията от 87 г. Тя има отношение към Америка, подобно на нейните незаконни родители. Може би и Селена трябва да бъде депортирана?"

Selena Gomez picked illegals over America b/c she's the 3rd gen descendent of Mexican illegals who received citizenship in the '87 Amnesty. She has an entitlement attitude toward America, like her illegal g'parents. Maybe Selena should be deported, too?pic.twitter.com/yTXlwtckwH pic.twitter.com/2UR6FY8d5i — Sam Parker 🇺🇸🧯 (@BasedSamParker) January 27, 2025

В отговор Гомес написа в стори в Instaram: „О, г-н Паркър, г-н Паркър. Благодаря за смеха и заплахата.“

Селена Гомес е родена в Тексас. Тя е дъщеря на Манди Тийфи, която е американка с частично италиански произход, и Рикардо Гомес – мексиканец. През 2021 г., след издаването на нейния дебютен испански албум EP, Revelación, Селена участва в кратък филм като част от Artist Spotlight Stories, в който описва подробно своята мексиканска идентичност и семейна история. „Исках да споделя историята си, защото съм много горда с това, което съм“, казва тогава тя. „Като мексиканка научих толкова много и продължавам да уча толкова много", споделя още Гомес.

Звездата участва в отличения на наградите „Златен глобус” филм "Емилия Перес”, който има и 13 номинации за „Оскар”. Наскоро тя обяви годежа си с музикалния продуцент Бени Бланко.

Селена Гомес има 422 милиона последователи в Instagram, което я прави най-следваната жена в историята на социалната мрежа.

През 2020 г. тя участва във видеоинтервю с тогавашния сенатор Камала Харис, обсъждайки важността на гласуването и подкрепата на инициативи, посветени на психично здраве.

Гомес е и социално ангажирана с инициативи на УНИЦЕФ, а също така е създател на фонд към нейната марка козметика, който финансира проекти, свързани с психичното здраве и образование.

САЩ започна депортацията на мигранти

Тръмп отдавна обеща да осигури охрана на границата и да извърши масови депортации. В първия ден от управлението си той обяви национално извънредно положение на южната граница и подписа изпълнителна заповед за търсене на военна помощ за изпълнение на тази мисия.

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум каза в понеделник, че нейната страна е приела 4094 мигранти, повечето от които са мексикански граждани, депортирани от САЩ от 20 януари насам.

В неделя "граничният цар" на Тръмп - Том Хоман, заяви пред ABC, че бъде извършена най-голямата операция по депортиране в историята на САЩ.

В отговор на видеото на Гомес Хоман каза пред Fox News в понеделник, че остава непоколебим в ангажимента си да реализира целта на правителството.

„Не мисля, че сме арестували семейства. Арестувахме хора, които са заплаха за обществената безопасност и за националната сигурност“, добави Хоман.

„Полетите за депортиране започнаха“, написа прессекретарят Каролайн Левит на X в петък, прикачвайки снимки на мигранти с белезници, които се качват във военен самолет.

Deportation flights have begun.



President Trump is sending a strong and clear message to the entire world: if you illegally enter the United States of America, you will face severe consequences. pic.twitter.com/CTlG8MRcY1 — Karoline Leavitt (@PressSec) January 24, 2025

Тръмп също каза в петък, че депортациите "вървят много добре".

Преди да започне изпълнението на заповедта на американския президент, външният министър на Мексико - Хуан Рамон де ла Фуенте посъветва мексиканците в САЩ да не отварят вратите си за правоохранителните органи, освен ако не е необходимо. „Ако миграционните власти почукат на вратата ви, помолете ги да ви покажат заповед и да я поставят под вратата. Те не могат да влязат в къща, ако нямат заповед от съдия“, каза Хуан Рамон де ла Фуенте и подчертарта правото на всеки човек да запази мълчание.

