37-годишен мъж, отвлякъл жена, беше осъден на две години затвор при общ режим, съобщиха от Апелативната прокуратура във Велико Търново.

Мъжът, обвинен в отвличане във Велико Търново, излязъл от затвора преди дни

Мъжът е признат за виновен, че за времето от 13 до 18 август 2024 година във Велико Търново противозаконно е държал 21-годишната жена, заключена в жилището си. В този период той ѝ нанасял периодично побой, крещял, заплашвал я с нож, нанасял ѝ удари с кабели.

За да отиде в дома му, обвиняемият заблудил жената, че ще ѝ даде дрехи и мобилен телефон, а после ще си тръгне. Вместо това, я заключил в жилището, където я държал пет денонощия против волята ѝ.

Мъжът беше привлечен в качеството на обвиняем на 20 август 2024 година. Той е осъждан за извършени множество престъпления от общ характер. Изтърпявал е ефективни наказания лишаване от свобода и е излязъл от затвора на 1 август 2023 г.

Редактор: Цветина Петкова