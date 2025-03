Малко след 2 часа сутринта на 2 март двама военнослужещи от Британските кралски военновъздушни сили се приближават до статуята на Падингтън в Нюбъри, Англия. Фигурата изобразява мечето, седящо на пейка в парка, а в ръцете си държи любимия си сандвич с мармалад. Двамата мъже започват да ритат и бутат статуята, и успяват да я счупят – палтото на мечето остава залепено за пейката, а останалата част от нея е открадната от тях. Тези кадри са запечатани от видеокамера.

Град Нюбъри обаче има специална връзка с Падингтън, тъй като именно там е роден писателят Майкъл Бонд – създателят на обичаната детска книжна поредица за симпатичното перуанско мече и неговото семейство в Лондон - семейство Браун.

Двамата обвиняеми са Даниел Хийт и Уилям Лорънс, които са на по 22 години. Те сами са признали вината си в съда. Наказанието, наложено от съдия Сам Гуузи, е 150 часа общественополезен труд, както и да заплатят по 2 725 британски лири (около 3 530 долара) за възстановяването на статуята.

Разследването е посочило, че мъжете са били под въздействието на алкохол, когато са извършили деянието. След като успели да демонтират фигурата, те я качили в такси и я отнесли до военната база, където били разпределени.

По-късно същия ден полицията от Нюбъри проследила местонахождението им и ги арестувала в базата. Повредената статуя била открита в багажника на колата на Лорънс.

