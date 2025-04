Нобеловият лауреат за литература и един от най-великите съвременни писатели Марио Варгас Льоса е починал на 89-годишна възраст в перуанската столица. Това съобщи семейството му в социалната мрежа X.

It is with deep sorrow that we announce that our father, Mario Vargas LLosa, passed away peacefully in Lima today, surrounded by his family.@morganavll pic.twitter.com/c6HgEfyaIe