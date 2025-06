Не закъсняха политическите реакции след официалното потвърждение, че България покрива критериите за еврото. Точно в 14 ч. стана ясно, че страната ни получава положителна оценка от Европейската централна банка и от Европейската комисия.

ОФИЦИАЛНО ОТ ЕВРОПА: България е готова за еврозоната

Премиерът Росен Желязков определи деня като забележителен. "Още една крачка напред по пътя на България към еврото. Положителните оценки от ЕЦБ и ЕК потвърждават нашия напредък, но работата продължава. Това е резултат от години на реформи, ангажимент и съгласуване с нашите европейски партньори", написа той в Х.

A remarkable day. Another step forward on Bulgaria’s path to the euro. The positive assessments by @ecb and @EU_Commission confirm our progress — but the work continues. This follows years of reforms, commitment, and alignment with our European partners.