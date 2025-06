С голямо мнозинство от 46 гласа „За“ Комисията по икономически и парични въпроси – ЕКОН, на Европейския парламент прие днес в Брюксел доклада за готовността на България за еврозоната.

Той беше внесен за разглеждане от Ева Майдел, депутат от ГЕРБ-ЕНП и главен докладчик. Това е поредната стъпка към финалното приемане на документа от Европейския парламент.

Correction!! The report by @EvaMaydell recommending #Bulgaria's accession to the euro area on 1 January 2026 is adopted by @EP_Economics with 46 votes in favour, 3 against and 5 abstentions.



This position will now be tabled for a plenary vote.