Земетресение с магнитуд 7,3 разтърси полуостров Аляска, съобщи Националната метеорологична служба на САЩ, цитирана от американската телевизия ABC News.

🚨 BREAKING: Water is now receding along the Alaskan coast following the 7.3 earthquake, a clear sign a tsunami is approaching.



Residents of Sand Point, Alaska have been ordered to EVACUATE IMMEDIATELY.



The National Weather Service and U.S. Tsunami Warning Center have issued an…