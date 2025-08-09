Мексико отхвърли категорично информацията, че американски войски ще влязат на нейна територия, въпреки съобщения, че бившият президент на САЩ Доналд Тръмп е наредил на Пентагона да предприеме военни действия срещу латиноамериканските наркотрафикантски картели.

„Съединените щати няма да дойдат в Мексико с военни“, заяви в петък президентът Клаудия Шейнбаум.

„Ние си сътрудничим и координираме действията си, но инвазия няма да има. Това е изключено, абсолютно изключено“, добави тя.

New York Times съобщи, че Тръмп е подписал тайна заповед, която дава официална основа за възможността за директни военни операции срещу картелите, включително и на чужда територия. В изявление за Би Би Си, Белият дом не коментира конкретно заповедта, но подчерта, че „най-голям приоритет на Тръмп е защитата на родината“.

Тази заповед следва изпълнителна директива, подписана от Тръмп по-рано тази година, с която осем наркотрафикантски картела бяха официално обявени за терористични организации – шест от тях са мексикански.

Президент Шейнбаум каза пред медиите, че мексиканското правителство е било информирано за предстоящата заповед и че тя „няма нищо общо с участието на военни“.

„Това не е част от никакво споразумение, напротив, когато е ставало дума за това, ние винаги сме казвали „Не“, добави тя.

По-рано тази година президентът подчерта, че решението на Тръмп да обяви картелите за терористи „не бива да се използва като повод за инвазия в нашия суверенитет“.

В четвъртък държавният секретар Марко Рубио заяви, че това определяне ще помогне на САЩ да се борят с картелите чрез разузнаването и Министерството на отбраната.

„Трябва да започнем да ги третираме като въоръжени терористични организации, а не просто като наркопродавачи“, каза той.

В последните месеци Мексико и САЩ работят съвместно за ограничаване на нелегалния миграционен поток и наркотрафика през общата си граница. През юни беше отчетен най-ниският брой преминавания на границата в историята, а посланикът на САЩ в Мексико Роналд Джонсън обяви, че задържането на фентанил на границата е намаляло с над 50%.

В публикация в социалната мрежа X, Джонсън похвали сътрудничеството между Шейнбаум и Тръмп, като заяви, че благодарение на тяхното лидерство картелите „изпадат в банкрут и нашите държави са по-сигурни“.

