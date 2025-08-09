Снимка: iStock
Президентът Клаудия Шейнбаум категорично заяви, че няма да има военна намеса на американски войски на мексиканска територия
Мексико отхвърли категорично информацията, че американски войски ще влязат на нейна територия, въпреки съобщения, че бившият президент на САЩ Доналд Тръмп е наредил на Пентагона да предприеме военни действия срещу латиноамериканските наркотрафикантски картели.
„Съединените щати няма да дойдат в Мексико с военни“, заяви в петък президентът Клаудия Шейнбаум.
„Ние си сътрудничим и координираме действията си, но инвазия няма да има. Това е изключено, абсолютно изключено“, добави тя.
Мексиканските картели: От кръвта по улиците и безследно изчезналите до наркоинфлуенсърите
New York Times съобщи, че Тръмп е подписал тайна заповед, която дава официална основа за възможността за директни военни операции срещу картелите, включително и на чужда територия. В изявление за Би Би Си, Белият дом не коментира конкретно заповедта, но подчерта, че „най-голям приоритет на Тръмп е защитата на родината“.
Тази заповед следва изпълнителна директива, подписана от Тръмп по-рано тази година, с която осем наркотрафикантски картела бяха официално обявени за терористични организации – шест от тях са мексикански.
Президент Шейнбаум каза пред медиите, че мексиканското правителство е било информирано за предстоящата заповед и че тя „няма нищо общо с участието на военни“.
„Това не е част от никакво споразумение, напротив, когато е ставало дума за това, ние винаги сме казвали „Не“, добави тя.
САЩ отварят център за задържане на нелегални имигранти във военна база край Мексико
По-рано тази година президентът подчерта, че решението на Тръмп да обяви картелите за терористи „не бива да се използва като повод за инвазия в нашия суверенитет“.
В четвъртък държавният секретар Марко Рубио заяви, че това определяне ще помогне на САЩ да се борят с картелите чрез разузнаването и Министерството на отбраната.
„Трябва да започнем да ги третираме като въоръжени терористични организации, а не просто като наркопродавачи“, каза той.
В последните месеци Мексико и САЩ работят съвместно за ограничаване на нелегалния миграционен поток и наркотрафика през общата си граница. През юни беше отчетен най-ниският брой преминавания на границата в историята, а посланикът на САЩ в Мексико Роналд Джонсън обяви, че задържането на фентанил на границата е намаляло с над 50%.
В публикация в социалната мрежа X, Джонсън похвали сътрудничеството между Шейнбаум и Тръмп, като заяви, че благодарение на тяхното лидерство картелите „изпадат в банкрут и нашите държави са по-сигурни“.Редактор: Румен Лозанов
Последвайте ни