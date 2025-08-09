Мартин Георгиев, NOVA
-
СГС остави в ареста трима обвинени за фалшиви пари
-
Издирван за най-голямата нелегална фабрика за цигари у нас се предаде
-
Опит за грабеж пред клон на банка в София, нападателят е задържан
-
Иззети палки, бухалки и пистолети: 13 задържани след акцията на ГДБОП във Велико Търново (ВИДЕО+ СНИМКА)
-
Дебора Михайлова: Пускането на Георги за 10 000 лв. е подигравка и съучастие
-
Директорът на СДВР ексклузивно пред NOVA: Само за седмица заловихме 2 кг фентанил
Мерките ще се следят с електронни гривни, прокуратурата искаше постоянен арест за бандата, действала от 2014 г.
Окръжният съд във Велико Търново пусна под домашен арест петимата членове на рокерския клуб „Хелс Ейнджълс“, обвинени за участие в организирана престъпна група и извършване на тежки умишлени престъпления – рекет, грабежи, побои и принуда.
Съдия Емануел Вардаров постанови решението да се изпълни незабавно, като обвиняемите напуснаха съдебната зала без белезници. Контролът върху изпълнението на мярката ще се осъществява чрез електронни гривни.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
„Справедливостта възтържествува“, заяви при излизането си Мирослав Пашов – Пашата, сочен за един от лидерите на бандата.
ГДБОП удари "Хелс Ейнджълс" във Велико Търново
След шестчасово заседание съдът не уважи искането на прокуратурата за постоянно задържане.
Обвиняеми са Емил Йорданов – Черния, Мирослав Пашов – Пашата, Найден Найденов, Милен Петров и датчанинът Бесльов Карстен, постоянно пребиваващ в село Павел, община Полски Тръмбеш. Всеки от тях е обвинен в повече от 20 престъпления, а един – в 27.
Групата беше разбита на 7 август при акция на ГДБОП във Велико Търново. При операцията бяха иззети хладни оръжия, боксове, спрейове, палки, белезници, големи суми пари, мобилни телефони и компютърна техника. Според разследването, бандата е действала от 2014 година.
Иззети палки, бухалки и пистолети: 13 задържани след акцията на ГДБОП във Велико Търново (ВИДЕО+ СНИМКА)
Сред обвиненията са изнудване, рекет, грабежи, побои и принудително застраховане. Според прокуратурата „Черния“ и „Пашата“ нямат официална връзка с охранителна фирма, регистрирана на името на техните съпруги.
Лидерите на групата са заплашени с наказания между 5 и 15 години затвор, както и с конфискация на имущество и глоби.
Последвайте ни