Снимка: iStock
В издирването му се включиха екипи на полицията, Червения кръст и водолази
Полицията отрече да е открито тялото на българина, който в събота изчезна във водите на Охридското езеро. Местните власти уточняват, че издирването на мъжа продължава.
По-рано излезе информация, че тялото на българина, изчезнал във водите на Охридското езеро е намерено. Следите на 52-годишния мъж се губят докато се гмуркал на дълбочина 89 метра край македонското село Търпейца.
Македонската полиция предотврати трагедия в Охридското езеро
Припомняме, че сигналът за изчезването му е подаден около 14:15 часа българско време в събота. В издирването му се включиха екипи на полицията, Червения кръст и водолази. Според очевидци мъжът бил с водолазен костюм и имал пълно ободудване.Редактор: Методи Георгиев
