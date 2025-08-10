Бащата на Сияна Николай Попов ще дари на деца в неравностойно положение цялото обезщетение от 1,2 милиона лева, което семейството ще получи от застраховката на шофьора, отнел живота на дъщеричката му. Това обяви той в личния си профил във Facebook.

„Аз и семейството ми ще трябва да получим около 1.2 млн. лева обезщетение от застраховката на водача, който отне живота на Сияна. Тези пари няма да ни направят щастливи… Няма и да върнат детето ни”, написа Попов.

Той добави, че дъщеря му загива, докато помагала на друг човек. „Аз ще продължа нейното дело. Вярвам, че ако има друг живот, тя ще бъде щастлива, знаейки, че и след смъртта си помага”, допълни баща й.

Попов апелира застрахователната компания да изплати дължимата сума, тъй като към момента тя все още не е предоставена. „Чакаме доста време. Това ще бъде знак на съпричастност и отговорност. Ако това се случи, публично ще обявя как средствата са изразходвани, като представя всички банкови документи”, посочва той.

Припомняме, че Сияна загина при тежка катастрофа на 31 март на пътя Бяла – Благоевград. Инцидентът стана между камион и лек автомобил.

Редактор: Методи Георгиев