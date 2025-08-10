Снимка: БГНЕС
Поклонението ще се състои на 12 август в църквата „Света София“
Известният медик и специалист по инфекциозни болести проф. д-р Татяна Червенякова почина днес, съобщиха близките ѝ.
Проф. Червенякова е била дългогодишен преподавател в Медицинския университет в София и директор на инфекциозна болница „Проф. Иван Киров“ в столицата. Тя оставя траен отпечатък в медицинската общност със своя професионализъм и отдаденост.
Поклонението ще се състои на 12 август от 11:00 часа в църквата „Света София".
