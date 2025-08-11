Международният редактор на NOVA Яна Николова роди момиченце. Малката носи красивото име Мария Магдалена. Бебето е високо 51 см и тежи 3 500 гр. Журналистът и мъжа ѝ имат и по-голямо дете - Даниел.

Семейството благодари на болница Шейново и на екипа на д-р Румен Велев за положените грижи. И майката, и бебето се чувстват добре.

Екипът на NOVA пожелава на Яна и семейството и прекрасни мигове заедно, а на малката Мария Магдалена – прекрасно детство, красив и пълен с чудеса живот!

Редактор: Калина Петкова