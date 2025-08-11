Еднодневната винетка да е валидна за срок от 24 часа, от началната ѝ дата и час. Това се посочва в предлаганите промени на наредбата за таксуването и преминаването по платената републиканска пътна мрежа. Промяната касае превозните средства до 3,5 тона.

Предлага се глобата за преминаване по платената републиканска пътна мрежа без заплатена електронна винетка да бъде колкото цената на еднодневната винетка, вместо колкото тази на уикенд, както е в момента.

Припомняме, че към настоящия момент най-евтината винетка за леки автомобили до 3,5 тона е уикенд винетката, която струва 10 лева. Седмичната винетка е 15 лева, месечната - 30 лева.Тримесечната винетка струва 54 лева, а годишната - 97 лева.

