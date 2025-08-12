Снимка: iStock, илюстративна
-
Как да се предпазим от чревни инфекции и вируси през лятото
-
Ръст на случаите на салмонела и чревни инфекции по морето
-
Оперираха успешно 70-годишна жена с 3,5-килограмов тумор на лицето
-
Ще реши ли новият проект на МЗ проблема с недостига на млади лекари
-
Пускат в аптеките нова ваксина срещу менингококовите инфекции
-
Проф. Кантарджиев: Жегите влошават хроничните заболявания и увеличават колапсите и топлинните удари
-
По време на почивка: Какви са правата ни за медицинска помощ
Експертите съветват да се правят тестове
Ръст на случаите на COVID-19 у нас през последните дни. Епидемиолози отчитат, че за седмица диагнозицираните с коронавирус са се увеличили. Според експертите обаче, реалният брой на заразените е по-голям и затова съветват да се правят тестове. В случай, че резултатът е положителен, трябва да останем зa седмица вкъщи.
Как да се предпазим от чревни инфекции и вируси през лятото
„И от морето имам пациенти, които се обаждат. Най-често симптомите им са свързани с температура, отпадналост, болки в гърлото и една особена кашлица, която е по-продължителна. Тези оплаквания определено насочват към COVID”, каза д-р Саша Порязова.
Тя добави, че не бива да се гледа на вируса като една респираторна инфекция, а да му обърнем сериозно внимание, защото може да засегне всички органи и системи.Редактор: Методи Георгиев
Последвайте ни