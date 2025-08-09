Лятото е особено благоприятен сезон за инфекциозни заболявания, вируси и комари, които още по усилено ги разпространяват. В Европа вече е разпространен тигровият комар, който носи със себе си опасни зарази.

„Основните правила да се предпазим от заболявания през лятото са консумацията на много течности и спазването на добра лична хигиена”, коментира ръководителят на лаборатория в Берн д-р Аспарух Илиев в „Събуди се”.

Той добави, че честа причина за инфекции през топлите месеци е и консумирането на некачествена храна. „Трябва да сме сигурни, че магазините, от които купуваме хранителни продукти - особено яйца, мляко и месо, са места, които ги съхраняват добре”.

Ръст на случаите на салмонела и чревни инфекции по морето

Доктор Илиев заяви, че често инфекциите са свързани с обезводняване и добави, че най-голяма опасност има при новородени деца и възрастни хора. „Честите симптоми са повръщане, замаяност и сънливост. Трябва да бъдем нащрек към малките деца и когато видим някои от тези признаци, да потърсим лекарска помощ”.

Той коментира у въпроса има ли заплаха от вируса „чикунгуня” за България: „Това е вирусно заболяване, което се предизвиква от тигровите комари, които до скоро не бяха характерни за Европа. В повечето случаи той преминава безсимптомно, но около 25% от случаите могат да се проявят симптоми. Те са свързани с главоболие, температура и ставни болки”, сподели д-р Илиев.

Доктор Илиев добави, че в България към момента нямаме тигрови комари, но в бъдеще може да очакваме такива.

Редактор: Методи Георгиев