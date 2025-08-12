Заподозреният е откраднал кола и е избягал от мястото на атаката

Трима души бяха убити в град Остин в американския щат Тексас, след като въоръжен мъж откри стрелба на паркинга пред супермаркет.

Началникът на полицията Лиса Дейвис каза на пресконференция, че след атаката заподозреният откраднал кола, с която избягал от местопрестъплението. Малко по-късно катастрофирал и задигнал друг автомобил, с който продължил да бяга. В крайна сметка бил заловен в южната част на града.

По думите на полицейския началник заподозреният е бял мъж на около 32 години с психично заболяване.

Стрелбата е извършена по време на масовото пазаруване за началото на новата учебна година в САЩ.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Светослав Танчев, БТА

