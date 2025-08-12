Трима души бяха убити в град Остин в американския щат Тексас, след като въоръжен мъж откри стрелба на паркинга пред супермаркет.

At least three people are dead after a shooting on Aug. 11 at a Target parking lot in Austin, Texas, authorities said. https://t.co/VLZRsREe9t — Times Record (@TimesRecord) August 12, 2025

Началникът на полицията Лиса Дейвис каза на пресконференция, че след атаката заподозреният откраднал кола, с която избягал от местопрестъплението. Малко по-късно катастрофирал и задигнал друг автомобил, с който продължил да бяга. В крайна сметка бил заловен в южната част на града.

Police say 2 dead in a shooting at a Target in Austin, Texas, and a suspect has been detained https://t.co/BgRCYoXIi5 pic.twitter.com/EBbbT5OUvQ — The Independent (@Independent) August 12, 2025

По думите на полицейския началник заподозреният е бял мъж на около 32 години с психично заболяване.

Стрелбата е извършена по време на масовото пазаруване за началото на новата учебна година в САЩ.

Редактор: Цветина Петкова