Спор заради отклоняване на Владайска река. Кметът на Владая Цветанка Здравкова твърди, че ВиК - Перник отклонява почти цялата река, с което предизвиква екологични проблеми. От водното дружество твърдят, че водата им трябва за питейни и битови нужди на други населени места. Владая не разполага с пречиствателна станция, което допълнително усложнява ситуацията.

Хиляди мъртви риби в Марица: Кой стои зад екопрестъплението?

„Още през 2019 г. реката беше отклонена изцяло за язовир „Студена". В момента положението е същото. Всички отходни води до Бенковски минават през нея, ще стане екологична криза”, обясни в ефира на „Здравей, България” кметът на населеното място.

„Зарибяваме почти всяка година с пъстърва. За съжаление, тя умря заради липса на вода. Не е законно да се отклонява целият дебит на естествен водоизточник. В закона пише, че може това да се случи до 30%”, каза местен жител.