Как ще се отрази това на природата?
На Седемте рилски езера предстои строеж на параклис, посветен на Св. Иван Рилски. Как ще се отрази това на природата и дали проектът ще получи зелена светлина от Министерството на околната среда и водите?
„Дотам и обратно”: Разходка по „покрива” на Тетевен (ВИДЕО)
Идеята е от над 40 години, а мястото е вече определено – до информационния център и спасителната служба. Екоактивисти обаче са против. От църквата пък уверяват, че параклисът ще е малък и ще е като заслон.
Архиерейският наместник на Дупнишката духовна околия отец Георги Паликарски от години се бори за построяването на храма. "Битката продължава. Тъкмо стигнем до разрешаване на проблема и правителството падне. Надяваме се да има стабилно управление и да построим малък параклис с площ около 25 кв. м. Свети Йоан Рилски Чудотворец е закрилник на всички християни по света. Той е кумир за българите. Чакаме разрешение от МОСВ, защото земята се намира в защитена територия. За един месец ще съберем парите от дарения и вярвам, че няма да имаме проблем с екоактивистите. Те просто си правят пиар, искат някой да ги забележи", смята духовникът.
Повече гледайте във видеото.
