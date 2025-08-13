Българският съюз на лекарските асистенти и фелдшерите и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“ подписват днес меморандум за сътрудничество. Целта е партньорство и сътрудничество в развитието на човешките ресурси в здравеопазването, както и насърчаване на следдипломното и продължаващото обучение.

Ще реши ли новият проект на МЗ проблема с недостига на млади лекари

Сътрудничеството цели и по-добро прилагане на медицински практики и реализиране на съвместни инициативи.

Редактор: Мария Барабашка