Партньорството цели развитие на човешките ресурси и насърчаване на следдипломното обучение в здравеопазването
Българският съюз на лекарските асистенти и фелдшерите и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“ подписват днес меморандум за сътрудничество. Целта е партньорство и сътрудничество в развитието на човешките ресурси в здравеопазването, както и насърчаване на следдипломното и продължаващото обучение.
Ще реши ли новият проект на МЗ проблема с недостига на млади лекари
Сътрудничеството цели и по-добро прилагане на медицински практики и реализиране на съвместни инициативи.Редактор: Мария Барабашка
