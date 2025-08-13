Пореден ден продължава борбата с големите пожари у нас.

Най-тежка и през изминалия ден беше ситуацията около Сунгурларе, където се наложи евакуация на жителите на село Скала. Вчера в битката с огнената стихия се включиха и военни от Ямбол. Работата на пожарните екипи е силно затруднена от силния вятър и високите температури.

Гореща седмица: Борбата с огнената стихия у нас продължава (ОБЗОР)

Продължава борбата и с пожарите над Сандански и Илинденци. Стихията в Пирин навлезе в териториите и на природния парк, но благодарение на летателна техника беше спряно, поне временно, развитието на огъня.

Единият фронт е локализиран, а на другия хората на терен проверяват просеките. В днешния ден се очаква 150 горски, пожарникари, служители на природния парк, военни и доброволци да се включат в гасенето на пламъците. Очаква се и летателна техника да подпомогне усилията им.

„Пожарът вчера не се е развил на голяма площ”, увери директорът на пожарната служба в Благоевград ком. Валентин Василев. „Има риск пожарът отново да стане върхов заради вятъра. Ако това се случи, гасенето по земя приключва и изтегляме хората от 70-градусов наклон, което не става бързо. Освен пламъците, за тях и задимяването става опасно”, каза още ком. Василев.

Директорът на Национален парк „Пирин” също се включи в гасенето във вторник. „Ние не можем да загасим огъня, но се опитваме да го забавим с релефа – долини, рекички… Гаси го единствено водата”, посочи Росен Баневски.

