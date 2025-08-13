Миналата година ви разказахме историята на Надя Лашева – майка на две деца, учителка и автор, която се бореше не само със страховита диагноза – рак на костите, но и да бъде до дъщеря си, страдаща от муковисцидоза.

Днес се връщаме при нея – историята ѝ е щастлив край, но и на тежка цена. Надя вече е здрава, но и с ампутиран крак. Благодарение на помощта на стотици хора, тя отново живее – и вдъхновява.

С подкрепата на хиляди, Надя преминава през химиотерапия и ампутация. Днес е тук – жива, здрава и с поглед, пълен с нов смисъл.

"След химиотерапията и ампутацията аз всъщност съм много по-щастлива. Дните ми минават много по-смислено, защото живота без крак е много по-хубав от живота с рак", споделя тя.

Но преди усмивката – беше страхът И една диагноза, която преобърна живота на цялото семейство.

"Страдат всички и наистина е много трудно, но човек си дава сметка колко добри хора има по тази земя, и колко всъщност е лесно човек да помогне. Благодарение на добри приятели и познати имам възможност отново да си прегръщам децата", разказва Надя.

След всичко, което ѝ се случи, тя е сигурна – има една дума, която обяснява всичко - благодарност.

"Щастлива съм, че мога да заведа децата си на море, в парка, мога да шофирам, да сготвя нещо вкусно и да го хапнем заедно... да вървя отново, защото пътя от количката до това отново да си изправен е доста дълъг. Много по-осъзнато правя всичко – с повече радост и любов", обяснява Надя.

