Снимка: iStock
Горят сухи треви и част от гора
Пожар е възниквал в землището на Угърчин, съобщи говорителят на областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.
Сигналът за пламъците е подаден малко след 17:00 часа. Горят сухи треви и храсти, както и низово част от гора. Пламъците са се разпрострели на голяма площ.
На място са пет екипа на пожарната, много доброволци, помагат и земеделски производители с техника, предава Даниела Балабанова, кореспондент на БТА в Ловеч.
Няма опасност за населението в града и други населени места в района.Редактор: Методи Георгиев
Източник: Даниела Балабанова, Кореспондент на БТА в Ловеч
