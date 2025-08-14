Таксиметров шофьор в Шумен твърди, че е бил жестоко пребит посред бял ден след скандал за паркиране на стоянка за таксита. Пострадалият казва, че нападателите са го преследвали с няколко автомобила, пръснали му лютив спрей в лицето, нанесли му удари и счупили телефона му. Мъжът е претърпял операция във варненска болница.

За нападението е задържан 44-годишен шуменец, а полицията издирва и други съпричастни.

Съпругата на пострадалия шофьор разказа подробности за случая. „Това става в понеделник сутринта на стоянка за таксита. Съпругът ми искал да паркира на заден ход, но в този момент идвали коли и той изчакал да минат. През това време друг автомобил спрял на мястото и шофьорът отишъл да си купува банички. Връщайки се, започнал да вика: „Дърпай си колата веднага”. Съпругът ми го попитал не вижда ли, че това е стоянка за таксита. Този човек станал още по-агресивен, започнал да го псува”, разказа Айлин Саид. На място идват още двама негови колеги, но съпругът ѝ все пак получава ритник в корема. В този момент получил поръчка и потеглил.

По обед пред детска градина в града бил пресрещнат от няколко коли и мъже с униформи, които го пребили, твърди още съпругата му. „Получил е над 20 удара, счупили са дисплея на колата му, а в лицето му са изпразнили почти цял лютив спрей. Оставили са го в безпомощно състояние и са избягали. Клиентката му също е избягала от страх”, разказва Айлин. Според нея нападателите са били 7-8 човека.

Полицията в Шумен работи по случая.

Редактор: Ина Григорова