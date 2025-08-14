Кметове, областни управители на Плевен и министъра Иван Иванов ще се срещнат днес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да търсят решение на критичната ситуация с безводието. Очаква се в разговора да участва и ръководството на ВиК холдинга.

Безводието в Плевен: Градът продължава да е на тежък воден режим

От три дни Плевен е без вода заради авария на магистрален водопровод. Това е трето поредно лято, в което плевенчани са с режим на водата.

Редактор: Дарина Методиева