Политическо напрежение: Трябва ли се продават държавни имоти с отпаднала необходимост
Жителите на „Кремиковци“ с подписка срещу нова кариера до домовете им
Горският пожар в Кърджалийско обхвана 500 декара
Започва обучение на служителите на „Български пощи“ във връзка с приемането на еврото
Временни ограничения по магистралите „Хемус“ и „Марица“
Спортни новини (13.08.2025 - лятна късна)
От три дни плевенчани са без вода заради авария на магистрален водопровод
Кметове, областни управители на Плевен и министъра Иван Иванов ще се срещнат днес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да търсят решение на критичната ситуация с безводието. Очаква се в разговора да участва и ръководството на ВиК холдинга.
Безводието в Плевен: Градът продължава да е на тежък воден режим
От три дни Плевен е без вода заради авария на магистрален водопровод. Това е трето поредно лято, в което плевенчани са с режим на водата.Редактор: Дарина Методиева
