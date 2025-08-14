С наближаването на преминаването към еврото от 1 януари 2026 г., "Български пощи" ще изиграят ключова роля за достъпността на валутната обмяна в стотици малки населени места, където липсват банкови клонове. Над 3 000 служители в 2 230 пощенски станциище бъдат подготвени да помагат на гражданите при обмяната на левове в евро.

„Тези клонове са остатъчно, за да помогнем на хората,“ увери в „Интервюто в новините на NOVA“ заместник-директорът на „Български пощи” Станимир Белинов. „Тези локации са избрани в населени места, където няма банки и финансови институции, така че хората да имат достъп до услугата – обмяна на валута – в максимално удобен за тях обхват“.

До края на годината пощенските служители ще трябва да притежават умения, сходни с тези на банкови касиери. Ще се използват банкнотоброячни машини, софтуер за разпознаване на фалшификати, както и специализирани обучения, започнали още през юли тази година.

„Използваме външна сертифицирана организация за провеждане на обучение на касиери. Вече сме обучили 54 служители, които ще предадат знанията си на останалите,“ обясни Белинов. „Имаме и вътрешна онлайн платформа с всички необходими оперативни процедури и учебни материали като спомагателен вариант за дообучаване".

Гражданите ще могат да обменят левове в евро без такса в рамките на шест месеца от въвеждането на еврото. След това услугата ще продължи, но вече с начисляване на комисионна, както е нормално за финансовите услуги, уточни Белинов.

"Български пощи" ще предлагат и стартови пакети с евро монети – малки за физически лица и големи за търговци. Така хората и бизнесите в по-малките населени места ще могат да посрещнат новата валута с необходимото разменно средство. „Януари ще приемаме левове, но ще трябва да връщаме в евро. Стартовите пакети са предназначени точно за това – магазинчета, аптеки, пекарни и други търговци ще могат да се запасят с нужните евро монети предварително“, обясни той.

Обменният процес ще бъде строго регламентиран. Без предварителна заявка гражданите ще могат да обменят до 1 000 лева на ден, а с предварителна – до 10 000 лева. Така ще се избегне струпване на средства и потенциални злоупотреби.

Относно опасността от измами или фалшиви пари, Белинов бе категоричен: „Валутата, която хората ще получават от нас, ще бъде с гарантиран произход от БНБ, чрез нашата търговска банка. Имаме и технически средства, които могат да откриват фалшификати“.

За спокойствието на хората в отдалечените райони, ще се вземат и мерки за сигурност: „Работим с МВР по мерки за охрана и защита на служителите и клиентите, особено в най-малките населени места, където човешкият ресурс е ограничен,“ каза още той.

Редактор: Станимира Шикова