Митниците и полицията разследват и други дипломатически лица, които може да са замесени в кокаиновия канал, разбит преди три седмици у нас. Арестуваните на ГКПП "Капитан Андреево" с 5 куфара, натъпкани с 206 кг кокаин - Жан Мутеба, Доте Аделаид и българинът Делян Хаджилазов, са само мулета. Ясно е, че кокаинът не е собственост на някой, който живее в Аляска, а на хора в Турция. Това каза „Телеграфно подкастът" началникът на отдел „Борба с наркотрафика“ в Агенция Митници Стефан Бакалов.

На въпрос дали дипломатическите лица, които се разследват, са на високо ниво, той отговори: „Наясно сме с всички действащи към момента граждани, които по някакъв начин имат определена съпричастност към този вид трафик, и се надявам в най-скоро време всичко това да бъде част от съдебното производство“.

„Когато колегата, който извършваше проверката на автомобила, ми каза, че са намерени 5 куфара с кокаин, аз бях шокиран. Това надхвърли най-смелите ми очаквания“, допълни Бакалов.

Обикновено всички задържани разиграват циркове и плашат митничарите с уволнение. В случая с дипломата от Конго Мутеба, Доте Аделаид и нашенецът, се повторило същото. И те заплашили да уволнят служителите, ако им проверят куфарите, каза още Бакалов.

Той разкри и как се е подготвяло задържането на шампиона ни по вдигане на щанги Гълъбин Боевски. Полицията в Сао Пауло обаче изпреварила родните митничари буквално с няколко часа.

„Тогава ежедневно извършвахме проверка на летището на лица, пристигащи от Бразилия, и той попадна в профила с висок риск. Ако не беше арестуван там, кацайки в София, ние щяхме да го арестуваме“, заяви началникът на „Борба с наркотрафика“.

Редактор: Дарина Методиева