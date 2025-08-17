Казус без прецедент. Жена осъди за 5 000 лева пазарджишката община Лесичово, след като намери на улицата три безстопанствени кучета, лекува ги и ги настани в приют.

Много от общините у нас все още не могат да се справят с проблема с бездомните кучета, въпреки че имат приети програми за това. Не е тайна, че много от стратегиите функционират само на хартия заради недостиг на финансиране. Не само липсата на средства, но и административни абсурди спъват общините да изграждат свои приюти за бездомни животни. И докато общините се бавят и чакат, граждани и неправителствени организации завеждат и печелят дела срещу тях, тъй като не могат да полагат адекватни грижи за бездомните кучета.

Мариела Петрова е български адвокат, който живее и води търговски дела във Франция. Неотдавна закупила къща в пазарджишкото село Лесичово. Една сутрин, докато отивала до магазина, жената намерила в канала, който разделя селото на две, изхвърлени женско куче с две малки. Животните били в окаяно състояние и затова тя подала сигнал на 112. „Оттам ме прехвърлиха на пожарната, която ми каза, че буквално не трябва да се занимавам с това нещо и не трябва и тях да ги занимавам. Аз настоях да се обърне внимание на този проблем и тогава ми обясниха, че някой от общината ще се погрижи. Това действително по закон е работа на общината, но така или иначе в крайна сметка никой не се погрижи”, казва юристката.

Тогава решила да вземе нещата в свои ръце. За да не е сама, извикала ветеринарен лекар. Взела стълба от дома си и извадили кученцата. Те били настанени в клиника за лечение. Животните били обезпаразитени, излекувани, а майката - кастрирана. След това жената ги закарала в столичен приют с цел осиновяването им в чужбина. За всеки разход по грижите Мариела извадила фактури и ги депозирала в общината. Общината обаче отказала да ги заплати и юристката завела дело в Пазарджишкия съд. Загубила на първа инстанция, но това не я отказало. Мариела обжалва и печели окончателно. Така община Лесичово е осъдена да заплати не само разноските за ветеринар, транспорт и престой на кучетата в частен хотел, но и съдебните ѝ разноски.

От общината заявиха, че ще изплатят обезщетението. Местната власт твърди, че има действаща програма за бездомните животни. От началото на годината провели три акции - 10 кучета са кастрирани, ваксинирани и с поставени ушни марки. „Тъй като не разполагаме с достатъчно финансови средства за изграждане на собствен приют за животни, ние имаме сключен договор с фондация и на база на този договор периодично при появяване на такива животни се обаждаме на тях. Те пристигат и се извършва залавяне, кастриране, обезпаразитяване”, обясни главният еколог на Община Лесичово инж. Димитър Апостолов.

Юристката, която се грижи за пет кучета в дома си, твърди, че не търси лична облага. Делото било, за да накара институциите да работят.

