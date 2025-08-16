Снимка: iStock
Това е една от най-неразбраните форми на поведение
70% от собствениците на кучета отбелязват, че техните домашни любимци винаги дъвчат нещо. Мебелите са първото им предпочитание, пише The Scotsman.
„Дъвченето е една от най-неразбраните форми на поведение на кучетата. Това не е лошо поведение, а начин на комуникация. Кучетата дъвчат, за да облекчат стреса, да се успокоят или просто да изразходват енергия. Проблемът обикновено не е в самото дъвчене, а в това, с което избират да го правят“, обясни основателят на фирма доставчик на външни клетки за кучета Майкъл Нелсън.
Кучетата дъвчат мебели по ред причини:
► Дискомфорт при никнене на зъби. Подобно на човешките бебета те дъвчат мебели, за да успокоят възпалените венци и да изследват света.
► Скука. Кучетата, на които не се дава достатъчно движение, могат да дъвчат мебели, защото са разочаровани или тревожни.
► Тревожност от раздяла. Дългите периоди на самота могат да предизвикат стрес, особено при млади или спасени кучета.
► Без граници. Кучетата трябва да бъдат научени точно какво могат и какво не могат да дъвчат.
► Сензорно претоварване или стрес. Шумна среда или промяна в рутината може да доведе до нервни навици, като например дъвчене на мебели.
► Липса на безопасно място. Ако кучето ви няма определено място за почивка, то може да се самоуспокои чрез дъвчене.
За да бъде спряно дъвченето, Майкъл съветва собствениците да гледат на дома си от гледна точка на куче. Той препоръчва:
• Създаване на спокойно, специално пространство, където кучето да се чувства сигурно, като например вътрешна клетка или къщичка за игра в градината;
• Предлагане на играчки за дъвчене, за да има с какво кучето да си играе;
• Повече игра с домашния любимец;
• Поддържане на ежедневна рутина, която включва упражнения, игра и време за почивка.Редактор: Калина Петкова
