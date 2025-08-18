От днес отпада частичното бедствено положение, което Община Стара Загора обяви вчера заради пожара. Няма активни огнища, рискови зони или опасност за хората, обобщават ситуацията от общинска администрация. Теренът е обезопасен и наблюдаван превантивно от компетентните служби.

Електрозахранването се възстановява поетапно от екипите на EVN, пътната мрежа е проходима.

Рано тази сутрин служители на Община Стара Загора са започнали с опис и оценка на нанесените от пожара щети, съобщи директорът на Дирекция „Правни дейности, обществен ред и административно обслужване“ Делян Иванов. По негова информация, пострадалите сгради са ваканционни жилища, които не се обитават целогодишно. Техните собственици не са поискали настаняване от Община Стара Загора.

Задържаха двама мъже, предизвикали пожар край Стара Загора

Това беше първият случай, в който кметът Живко Тодоров задейства системата за ранно предупреждение BG-ALERT.

От Община Стара Загора се обръщат с призив към гражданите стриктно да спазват противопожарните правила и да не предприемат дейности, които могат да доведат до възникване на нови пожари!

Редактор: Емил Йорданов