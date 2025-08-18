Задържаха двамата мъже, предизвикали пожар в Стара Загора. Сигналът за пожара в местност "Черния мост” е получен във Второ РУ-Стара Загора в 15:10 часа на 17-и август.

След проведени процесуално-следствени действия е установено, че двама мъже на 40 и 39 години, при извършване на строителни дейности и работа с флекс, неумишлено са запалили сухи треви в имот в местност в землището на с.Малка Верея.

Започва описването на щетите след пожара край Стара Загора

Вследствие на силния вятър пламъците се разрастват, като са изгорели къщи, стопански постройки, ниски храсти и дървета в местностите "Седми километър", "Черния мост" и "Бобоолу". Нанесени са значителни материални щети, които са в процес на установяване. Няма пострадали хора.

Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.