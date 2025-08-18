-
Изпепелени са над 15 къщи
Започва описването на щетите след пожара край Стара Загора. Огънят избухна в неделя в късния следобед и обхвана вилната зона „Седми километър”. Изпепелени са над 15 къщи.
Стихията снощи беше локализирана. Огнеборците останаха цяла нощ на място. Там са и тази сутрин.
Голям пожар в Старозагорско унищожи къщи, обявиха бедствено положение (ВИДЕО+СНИМКИ)
Местните разказват, че огънят е тръгнал от работа с ъглошлайф на новострояща се вила. Всичко пламнало изключително бързо. Изпепелените къщи били постоянно обитавани. Хората са изведени, няма пострадали.
„За последните 7 дни в нашата регионална дирекция имаме 120 произшествия. 60% са пожари. 12 от тях са тежки”, заяви комисар Стоян Колев.
