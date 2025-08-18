Мълния предизвика пожар в квартал „Три чучура север“ в Стара Загора. Пламъците са тръгнали от сухи треви и бързо са се разпространили към близката борова гора, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Сигналът за инцидента е подаден малко след 16:00 ч. На място незабавно са изпратени десет екипа на пожарната служба, които са предприели действия за ограничаване на периметъра на огъня.

Стара Загора отмени частичното бедствено положение

Борбата с пламъците е била подпомогната и от проливния дъжд, който заваля над града малко по-късно. Комбинацията от усилията на огнеборците и благоприятните метеорологични условия е довела до бързото локализиране и овладяване на пожара.

Огънят е напълно овладян и няма опасност от разпространение. Районът на инцидента остава под наблюдение от екипи на пожарната, за да се предотвратят евентуални повторни възпламенявания. Няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети по сгради.

Редактор: Емил Йорданов