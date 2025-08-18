Експертизата на шофьора, врязал се в автобус, вече е готова. Резултатите показват, че 21-годишният Виктор Илиев не е бил под влияние на алкохол или наркотици. Това обаче не изключва вариантът той да е употребил райски газ по време на инцидента.

Според свидетелски разкази в нощта на катастрофата Илиев е използвал диазотен оксид, а в управлявания от него автомобил е открита бутилка с веществото. Диазотният оксид не оставя следи в организма и не се разглежда от закона като наркотик, въпреки че оказва психоактивен ефект.

„В тези моменти хората нямат граници и всичко може да бъде направено. Например енергични хора получават усещане за сила и мощ, което може да доведе до критични ситуации“, коментира доц. Филип Абединов, анестезиолог-реаниматор в УМБАЛ „Св. Екатерина“.

Еуфорията от така нареченото „дърпане на балони“ може да предизвика висока скорост и загуба на реална преценка за пътната обстановка. Свидетели твърдят, че безразсъдното шофиране на Илиев в петъчната нощ вероятно е свързано с употребата на диазотен оксид, а бутилката с веществото е намерена в автомобила му.

„Хората, които са около този човек, виждат, че действията му са неестествени. Практически една такава употреба е като психотропно вещество“, допълва доц. Абединов.

За разлика от алкохола и наркотиците, диазотният оксид не се задържа в кръвта, което обяснява защо токсикологичната експертиза на Виктор Илиев показва чиста кръв.

„Употребата на алкохол или наркотици може да се докаже със свидетелски показания. Но ако става дума за райски газ, законът в България изследва наличието на наркотични вещества, а не влиянието им върху организма. Каквото и да свидетелства очевидецът, употребата на диазотен оксид не е забранена“, поясни адвокат Елица Буенова.

Към момента Виктор Илиев е задържан под стража във Военномедицинска академия и предстои да бъде съден за причиняване на смърт по непредпазливост.

„Съгласно промените в Наказателния кодекс, превишаване на скоростта с над 20 км/ч в населено място се наказва с лишаване от свобода от 10 до 15 години. Ако се потвърдят свидетелските показания за райски газ, дори и да не може да бъде наказан за употреба на наркотици, деянието не може да се смята за непредпазливост”, заяви Буенова.