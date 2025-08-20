-
-
-
-
-
-
Те твърдят, че шофьорът, помел двама мъже, все още е на свобода
Защо шофьор, който помете и уби човек с АТВ в София, все още е на свобода? Близки на жертвата излязоха на протест, задавайки този въпрос.
Тежкият инцидент станал в столицата в средата на юли. Тогава в кв. "Христо Ботев" лек автомобил удря АТВ с двама души на него. В резултат единият от пътниците на АТВ-то получава тежки травми и умира, а другият и до ден-днешен не е в състояние да се движи и да говори за случилото се.
Според полицията виновният водач навлязъл в насрещното с висока скорост. Соченият за извършител изтърпява условна присъда. Оказва се обаче, че той все още не е задържан, а близките на починалия мъж твърдят, че продължава да се движи свободно из квартала.
Загиналият Асен е баща на три деца. Брат му – Денчо Димитров, разказа, че соченият за извършител Валентин Асенов е на 19 години. „Той е осъждан за побой и грабеж. Проблемно момче е. Всички го знаят в махалата”, посочи Денчо.
По думите му след инцидента убиецът на брат му е дал положителен тест за амфетамини. В колата също били открити наркотици. „Беше задържан за 24 часа в СДВР. Имаме информация, че баща му – Рангел Солаков, е дал голяма сума пари, за да освободят сина му. Прокуратурата може да изиска разпечатки на бащата, за да види кои полицаи разследват случая и търсят Солаков за останалата част от парите”, каза още братът на жертвата.
Повече гледайте във видеото.
