След фаталния инцидент, при който 8-годишният Иван почина при падане от парашут в Несебър, една от основните версии на инструкторите по парасейлинг е, че причината за трагедията най-вероятно е чисто механична – скъсване на предпазните колани на сбруята. Според тях детето не е паднало заради откачване от парашута, а защото цялата сбруя със закаченото дете се отделила от рейката. Рейката е тази металната напречна греда, на която е окачена седалката за пасажера. Това може да стане само ако се скъсат коланите на сбруята. За да се случи това, коланът трябва да е бил или силно износен, или неправилно съхраняван, или дефектен.

Постоянен арест за двама от обвиняемите за смъртта на 8-годишния Иван

Не въжетата, а скъсване на коланите най-вероятно са причинили трагедията в Несебър. Тази версия представи инструкторът по парасейлинг Теодор Огнянов.

„Детето по някакъв начин се отделило заедно със сбурията от съоръжението, на което е закачено от рейката. Това е възможно само и единствено при скъсване на тези колани, които са на сбруя. Те са в десетки пъти презапасени и издържат над 5 тона”, обясни капитан-инструкторът по парасейлинг.

Според него липсата на държавен контролен орган за парасейлинг не е решаваща.

„Държавен орган в момента, който да следи парасейлинг оборудването и самият полет с парашут, няма. Но дори и да има, няма как такъв държавен орган и инспекция ежедневно да е на лодката и да проверява оборудването”, смята той.

Радостин Мавродинов, който е капитан-инстуктор по парасейлинг в Хърватия от 9 години, разказва, че преди 8 години са представили на властите у нас какви правила за безопасност могат да бъдат приети.

„Ние сме се опитали да направим една превенция да избегнем тези абсурдни инциденти и да имаме по-добро качество на услугата”, посочи Мавродинов.

Предложение: Отнемане на лицензите на атракционите при нарушение

Според Теодор Огнянов деца над 3 години могат да летят с парашут, теглен от лодка, ако се спазват стандартите.

„Абсолютно всички, които упрекват майката, че е качила детето да лети на парашут, трябва да са наясно, че тя няма вина и че абсолютно всички възрастови групи – от 3-годишни деца до възрастни хора – могат да летят безопасно на парашут“, каза капитан-инструкторът.

Редактор: Дарина Методиева