Процедурата по подбор на кандидати за нови членове на Антикорупционната комисия е към финал. Четиримата номинирани бяха изслушани от специално създадената номинационна комисия.

Предстои тя да изготви оценка и ще внесе доклад в Народното събрание в следващите няколко дни. Трима от кандидатите са предложение на управляващите. Три са и местата, за които се борят. Финалният избор е на депутатите и той е под въпрос, защото коалицията към момента не разполага с необходимото мнозинство.

Причината - от ''ДПС - Ново начало" предложиха директно закриване на Антикорупционната комисия. Подобно предложение дойде и от "Демократична България" Какви са нагласите се очаква да стане ясно в началото на септември, когато депутатите се връщат от ваканция.

"Много е важно да се оценят професионалните умения на всеки кандидат, неговата стратегическа визия и отговорите, които дават, за да се даде увереност, че ще работят в посока ефективно развитие на Антикорупционната комисия и в полза на обществото", смята председателят на Номинационната комисия Силвия Къдрева.

