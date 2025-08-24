„Продължаваме да си изграждаме държавата. Тези 4 години са голяма загуба на време и ресурси”. Това заяви пред журналисти в Добрич лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Запитан за новия политически сезон и дали сред приоритетите на парламента ще е изборът на членове на Антикорупционната комисия, Борисов каза: „Това ще го реши парламентът. Процедурите вървят. Важна ни е, защото е вкарана в ПВУ. Тези няколко милиарда е изключително важно да влязат в бюджета на държавата. Кметовете си искат пътища, зали, стадиони, индустриални зони, училища, детски градини. Те нямат време, на средата на мандата си са”.

Запитан дали очаква президентът да одобри главният секретар и шефа на ДАНС, Борисов коментира: „За една служба е много важно да има титулярен ръководител. МВР вече колко месеца работи без титулярен ръководител. ДАНС … Така че се надявам следващата седмица президентът поне да каже какво мисли да прави. Не можем да гадаем”.

