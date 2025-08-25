Снимка: iStock
В неделя граждани излязоха на протест заради водната криза
Представители на ВиК - Плевен и общината заедно с „Басейнова дирекция“ започват идентифициране на места, където в най-спешен порядък да се направят нови сондажи за вода. Наред с това ще обходят всички налични каптажи, като организират тяхното своевременно почистване.
Гражданите на Плевен излизат на протест срещу безводието
Ще се направи и анализ на състоянието на всеки водоизточник. Тези действия са дело на Кризисния щаб в града.Редактор: Габриела Винарова
