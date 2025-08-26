Ако премиерът ми поиска оставката, бих я подал, каза пред журналисти в Плевен областният управител Николай Абрашев. Това съобщи кореспондентът на БТА в Плевен Юрий Конов.

По рано премиерът Росен Желязков заяви, че дава много ясен двуседмичен срок за подобряване координацията при решаването на проблема с водата в Плевен, и че в противен случай ще има персонални промени. Това е „жълт картон“ за областния управител, заяви министър-председателят пред журналисти.

Николай Абрашев каза, че в петък е сформиран кризисен щаб, а днес през целия ден е бил на терен. Комуникацията му с всички териториални директори е добра. Докладва за всички свои действия на ресорните министри. Той допълни, че в петък отново ще събере щаба с доклад за неговата работа през изминалата седмица.

Абрашев отбеляза, че е входирал още по времето на служебното правителство на Димитър Главчев документите за помпена група „Биволаре“, която е одобрена от ВиК – Плевен и в момента е на етап обществена поръчка. По думите му проблемът с помпената станция в село Пелишат е бил много голям, но е решен с помощта на ВиК.

Според него проблемът с водоснабдяването е трупан повече от десетилетие. Неговата работа е да осъществява комуникацията между институциите, което и прави.

Сутринта Николай Абрашев се е срещнал с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов в село Садовец. Министърът му е разпоредил да съберат всички директори на учебни, детски и социални заведения, за да се реши къде да бъдат монтирани хидрофорни инсталации. На срещата ще присъстват и командировани експерти.

Областният управител на Плевен добави, че по проблема с безводието трябва да се работи максимално бързо, но няма как областният управител да изземе функциите на кмета или на ВиК. Работата по всички теми продължава.

За подмяната на всички критични съоръжения в Плевен областният управител каза, че се чака кметът да събере всички необходими документи, да ги входира и разкопаването ще започне незабавно.

Според Абрашев Плевен е пропуснал създаването на няколко водни цикъла и ако това е било свършено навреме, е нямало да има нужда сега да бъде свикван кризисен щаб. Той е категоричен, че щабът е бил свикан в пълен състав.

Редактор: Емил Йорданов