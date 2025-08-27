Снимка: iStock
-
Румъния с рекордна инфлация в ЕС: Какви са уроците за България
-
Поскъпва ли петролът: Какви са очакванията след преговорите за мир в Украйна
-
Социален дъмпинг: Отнемат ли вносните работници възможностите за труд на младите у нас
-
ЕЦБ показа дизайна на новите евромонети
-
Васил Караиванов: Инфлацията на ниво 2% е печеливш компромис за всички
-
Левон Хампарцумян: Българите забогатяват, но не поравно
Най-високите са в Царево, най-много общини са увеличили облагането на имоти
Безпрецедентен скок на местните данъци през 2025 година на фона на последните 10 години. Изчисленията правят от Института за пазарна икономика, според които повишението е невиждано за този период от време. Данъкът, който най-голям брой от българските общини са вдигнали, е този върху недвижимите имоти. Общината първенец в страната по най-високи данъци за пръв път е Царево.
За да сравнят данъчната тежест в различните общини, от Института за пазарна икономика използват индекс, който по скалата от 0 до 100 показва колко са високи налозите на дадено място.
В долната част на скалата попадат тези общини, чиито данъци са с размера на допустимия минимум, според Закона за местните данъци и такси. Колкото по-високи стават те, толкова по-нагоре по скалата се изкачват общините.
Освен за отделните общини, от Института изчисляват и средната данъчна тежест за цялата страна. Увеличението през 2025 г. е безпрецедентно, поне за последните 10 години – с 2 пункта и половина. За целия този период от време, данъците не са спирали да растат. Изключение прави само 2019-а, когато е отбелязан спад от 1 пункт.
На прага на еврозоната: Платиха ли авансово банките данък печалба
Проверяват се поотделно и четирите данъка, които генерират по-голямата част от прихода на общините.
Александър Иванов: Не е моментът да се говори за вдигане на данъци
Тази година данъкът върху недвижимите имоти е този, който е бил увеличен на най-много места в страната – в почти една трета от общините. Такова масово увеличение в последните 10 години не е имало. Увеличението при данък превозни средства е по-умерено, но пак на не малко места в страната – в 45 общини. 10 пък са тези, които са го намалили.
Данък възмездно придобиване на имущество също бележи 10-годишен рекорд, макар и с не чак толкова голяма разлика от последните няколко години. Понижен е в 3 общини. И накрая – патентният данък за обекти с до 100 квадратни метра търговска площ, който е увеличен в 28 общини. Досега той е бил увеличаван на не повече от 9 места в страната, в рамките на една година.
Общината с най-високи данъци тази година е Царево. Следва я друга туристическа дестинация – Община Чепеларе, която никога досега не е заемала място сред първите 5 от всички 265 общини у нас. Следва друга община от Южното Черноморие – Приморско. Четвъртата позиция е за Ботевград, а дългогодишният първенец – Община Созопол, е едва пета. Освен Южното Черноморие, районите на София и Рила планина са останалите места в страната с концентрация на общини с едни от най-високите данъци.
КТ „Подкрепа“ призовава за вдигане на данъците, АИКБ е против
Най-ниски местни данъци имат в Калояново, която се намира в Централна България. Следват северозападната община Медковец, Мирково, Угърчин и Братя Даскалови, която е също в Централна България. Общото между общините с ниски данъци е, че те са по-рядко населени и разпръснати из страната.
Последвайте ни