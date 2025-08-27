Безпрецедентен скок на местните данъци през 2025 година на фона на последните 10 години. Изчисленията правят от Института за пазарна икономика, според които повишението е невиждано за този период от време. Данъкът, който най-голям брой от българските общини са вдигнали, е този върху недвижимите имоти. Общината първенец в страната по най-високи данъци за пръв път е Царево.

За да сравнят данъчната тежест в различните общини, от Института за пазарна икономика използват индекс, който по скалата от 0 до 100 показва колко са високи налозите на дадено място.

В долната част на скалата попадат тези общини, чиито данъци са с размера на допустимия минимум, според Закона за местните данъци и такси. Колкото по-високи стават те, толкова по-нагоре по скалата се изкачват общините.

Освен за отделните общини, от Института изчисляват и средната данъчна тежест за цялата страна. Увеличението през 2025 г. е безпрецедентно, поне за последните 10 години – с 2 пункта и половина. За целия този период от време, данъците не са спирали да растат. Изключение прави само 2019-а, когато е отбелязан спад от 1 пункт.

Проверяват се поотделно и четирите данъка, които генерират по-голямата част от прихода на общините.

Тази година данъкът върху недвижимите имоти е този, който е бил увеличен на най-много места в страната – в почти една трета от общините. Такова масово увеличение в последните 10 години не е имало. Увеличението при данък превозни средства е по-умерено, но пак на не малко места в страната – в 45 общини. 10 пък са тези, които са го намалили.

Данък възмездно придобиване на имущество също бележи 10-годишен рекорд, макар и с не чак толкова голяма разлика от последните няколко години. Понижен е в 3 общини. И накрая – патентният данък за обекти с до 100 квадратни метра търговска площ, който е увеличен в 28 общини. Досега той е бил увеличаван на не повече от 9 места в страната, в рамките на една година.

Общината с най-високи данъци тази година е Царево. Следва я друга туристическа дестинация – Община Чепеларе, която никога досега не е заемала място сред първите 5 от всички 265 общини у нас. Следва друга община от Южното Черноморие – Приморско. Четвъртата позиция е за Ботевград, а дългогодишният първенец – Община Созопол, е едва пета. Освен Южното Черноморие, районите на София и Рила планина са останалите места в страната с концентрация на общини с едни от най-високите данъци.

Най-ниски местни данъци имат в Калояново, която се намира в Централна България. Следват северозападната община Медковец, Мирково, Угърчин и Братя Даскалови, която е също в Централна България. Общото между общините с ниски данъци е, че те са по-рядко населени и разпръснати из страната.