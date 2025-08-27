18-годишен шофьор с множество нарушения, движещ се с кола без регистрационни табели, катастрофира след гонка с полицията в Добрич.

Около 23:30 ч. е получен сигнал за опасно шофиране в района на ж.к. „Добротица“. Пристигналите на място екипи установяват въпросния автомобил, чийто шофьор отказва да изпълни разпорежданията им и продължава движението си в посока село Бранище.

Патрулните автомобили последвали нарушителя. При навлизането в селото младежът губи контрол и катастрофира в бетонна ограда, след което прави опит да избяга пеша. Впоследствие е застигнат и задържан от униформените.

Шофьорът се оказал 18-годишен младеж с едва двумесечен стаж зад волана. Проверка в системата на МВР показала, че колата е спряна от движение, а самият водач има много предходни нарушения на Закона за движение по пътищата. Пробите му за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.

