Кабинетът провежда редовно правителствено заседание. Преди него премиерът Росен Желязков даде думата на министрите, за да обяснят как работят по наболелите в обществото проблеми.

Иван Иванов, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

„През последните дни в спешен порядък в МРРБ бяха взети доста мерки, които мога да определя като ситуирани в три категории - краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки. Краткосрочните са най-важни и включват осигуряването на средства са рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в Плевен. Голяма част от тях ще бъде осигурена от общинската инвестиционна програма. Мнението на всички специалисти, които са на терен, е, че основната причина за липсата на вода е изключително високата загуба. Тя е предизвикана както от компрометирана водопреносна мрежа, така и от кражби. Ще бъдат разположени водоноски в кварталите. Извършват се сондажи”, разясни Иванов.

Той каза, че водата в Плевен не достига, въпреки че градът се захранва с 850 л/сек. За сравнение Русе, който е почти равен по брой на населението, се захранва с 350 л/секунда. Там проблем обаче с безводието няма, защото е рехабилитирана мрежата.

Гроздан Караджов, Министерство на транспорта и съобщенията

Ведомството изготвило първоначален текст на законопроект за безопасността на атракционните услуги с потенциален риск. Той ще въведе ясен режим за отговорност и контрол на операторите на подобни услуги, като ще има строги изисквания за безопасност, застраховане и санкции при нарушения. „Почти всички атракциони крият риск за здравето на участващите в тях, когато не се спазват правилата за тяхната експлоатация, тези за безопасност или при механична повреда”, подчерта Караджов.

Предвижда се:

► публичен електронен регистър към Министерството на туризма, в който организаторите да представят уведомление преди да започнат дейността си

► професионална застраховка „Отговорност” за всяко едно място на предлаганата атракция

► план за безопасност и лице, което да отговаря за нея със съответна квалификация

► договор с акредитиран орган за контрол

Операторите ще следват и общи правила за безопасност – задължителни ежедневни и годишни проверки на съоръженията, които се вписват в специален дневник, провеждане на обучение и инструктаж на персонала и на служителите и изписване на единни правила за ползване на атракцията, които да бъдат поставени на видно място. Трябва да се подписва и декларация за информирано съгласие. Ако при по-рисковите атракции (тези по вода, въздух и свързани автомобили) бъдат установени нарушения, санкциите ще са имуществени. При непосредствен риск за живота и здравето на ползвателите съоръженията незабавно може да бъдат спирани от контролния орган.

С новите текстове се въвежда и търсенето на лична наказателна отговорност от физически лица, което в момента не съществува в уредбата. Забранява се карането на джетове за лица под 18-годишна възраст или на такива без капитанско разрешително.

Георг Георгиев, Министерство на външните работи

МС днес отправя предложение към президента за назначаването на 19 посланици и един постоянен представител в ООН.

„Винаги съм твърдял, че дипломатическата служба не бива да е заложник на вътрешнополитически опити за узурпиране на правомощия и на злоупотреба с процедури. Ние никога не сме го правили”, увери ресорният министър Георг Георгиев преди редовното правителствено заседание.

Даниел Митов, Министерство на вътрешните работи

Правителството ще предложи на „Дондуков” 2 да назначи за главен секретар на МВР Мирослав Рашков. „Гл. ком. Рашков напълно отговаря на изискванията на в закона. По време на службата си в МВР той е придобил изключителен професионален опит”, подчерта Митов.