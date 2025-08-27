Соченият за контрабандист Никола Николов - Паскал трябва да бъде екстрадиран у нас от Сърбия. Той беше задържан в Белград миналата година след международно издирване. 64-годишният мъж е обвинен по делото, известно като аферата „Митници”. Свързан е с участие в организирана престъпна група, заедно с бившата шефка на Агенцията Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев, баща и син – Марин и Стефан Димитрови от Хасково и бивш директор в „Гранична полиция”.

Никола Николов-Паскал ще бъде екстрадиран обратно у нас

По информация на NOVA екстрадирането трябва да стане през граничен пункт „Калотина”. От там той трябва да бъде конвоиран от Главна дирекция „Охрана” до следствения арест на „Г. М. Димитров" в София, където да му бъде предявено обвинението и да бъде задържан евентуално за срок до 72 часа.

„Към ноември 2024 година смело мога да заявя, че не е имало абсолютно никакви доказателства за съпричастност на г-н Николов към организирана престъпна група. Категорично заявявам, че той не познава нито едно от длъжностните лица - нито Банкова, нито Коцев, нито пък има данни за такива познанства или СРС-та”, заяви Галя Гълъбова, която е адвокат на Николов.