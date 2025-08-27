Ново правило в Бундеслигата - задължителна среща между съдийския екип, капитаните и треньорите преди всеки мач от първенството. Световният шампион Тони Кроос заяви, че това няма да има реално въздействие, а треньорът го нарече "пълни глупости".

Правилото, наречено "ръкостискане", влезе в сила в началото на сезона във футболното първенство на Германия през миналата седмица, задължавайки капитаните и треньорите да се срещат заедно с реферите 70 минути преди началото на двубоите.

През юли, когато въведе правилото, Германската футболна лига обяви, че срещата е предназначена за подобряване на стандартите за феърплей.

"В духа на феърплея, тази среща служи като възможност за взаимен обмен и уважително взаимодействие между всички участници в мача. Срещата ще се провежда 70 минути преди началния удар в съблекалнята на съдиите", информираха тогава от лигата.

Редактор: Цветина Петкова