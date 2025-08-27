В последните 3 години NOVA наложи нов стандарт на дигитално преживяване на телевизионното съдържание. Всички популярни формати имат своето дигитално продължение в NOVA Play, надграждайки с интегрирането на гласувания, официални подкасти, специални дигитални серии и ексклузивни онлайн излъчвания. Зрителите на форматите сега са ангажирани във всички основни дигитални канали и най-вече в NOVA Play, YouTube и TikTok.

Най-важният елемент в тази 360-градусова стратегия са игровите инструменти за ангажиране на публиката във форматите. Гласувайки, зрителите определят много от важните решения в предаванията, като ползват специалните функционалности на NOVA Play. В различните фази на Big Brother бяха реализирани над 2 милиона гласувания. За финала гласуваха 210 000 потребители. Финалът на „Като две капки вода“ ангажира над 180 000 човека.

Тази стратегия сега се пренася и в полето на спортните предавания. Спортните канали на DIEMA, заедно със спортния сайт Gong.bg, стартират нова серия от игри. Те ще ангажират спортните фенове в редовни гласувания за най-добрите спортни моменти и най-впечатляващите спортни постижения. Пред телевизора, на телефона или компютъра, потребителите ще имат реална възможност да участват в развитието на съдържанието, което гледат.

За реализирането на тази стратегия бе избрана платформата на Fans United . Тя ще позволи дълбока интеграция и персонализация на игровите елементи. Едно от най-важните качества на платформата е, че позволява гъвкавост и бързина в реализирането на множество игрови ситуации. Първата стъпка е играта WINBET Гол На Кръга, която стартира в началото на септември. До края на годината ще бъдат разгърнати множество допълнителни елементи – нови игри, персонални бордове с резултати, директни представяния в ефир и други. Платформата постепенно ще обхване всички значими спортни първенства, предлагани от спортните канали на Нова Броудкастинг Груп.

